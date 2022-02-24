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Самая безопасная для туристов страна анонсировала смягчение правил въезда

С 25 февраля Исландия отменила обязательное ношение масок в помещениях и транспорте

Фото: Vladimir Riabinin / Unsplash

Правительство Исландии, которая входит в число самых безопасных стран для путешественников, анонсировало смягчение правил въезда для иностранных туристов. Об этом сообщает исландская национальная радиовещательная служба RUV.

Ожидается, что санитарные правила въезда в государство будут изменены в ближайшее время. Премьер-министр Катрин Якобсдоттир заявила, что Исландия стремится вернуться к обычному укладу жизни, какая была до пандемии COVID-19. Соответственно, условия посещения страны также возвратятся к стандартным, как и два года назад. 

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Также сообщается, что с 25 февраля в стране отменили обязательное правило ношения защитных масок в помещениях и общественном транспорте. Кроме того, отменяется лимит на число посетителей в кафе, барах, ночных клубах и ресторанах. Вход в музеи, театры и на туристические объекты тоже станет свободным.  

Отмечается, что подобное решение обусловлено более легким протеканием болезни при заражении омикрон-штаммом. «Мы не перестанем следить за развитием пандемии дома и за рубежом. Надеюсь, что это последнее объявление об отмене коронавирусных ограничений», — заключила премьер-министр Исландии.

Исландия неоднократно входила в списки самых безопасных стран мира для туристов. Так, согласно исследованию Numbeo, в 2022 году она снова оказалась среди государств с наименьшим риском для путешественников, заняв 132 строчку рейтинга (индекс безопасности 76,47).

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Валентина Процкова
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