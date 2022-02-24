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Путин назвал тщетными попытки России договориться по нерасширению НАТО

Президент Путин: попытки договориться по нерасширению НАТО оказались тщетными

Фото: Пресс-служба президента РФ / РИА Новости

Попытки России договориться по нерасширению НАТО оказались тщетными. Об этом заявил президент Владимир Путин в обращении к гражданам, его речь транслировалась в прямом эфире телеканала «Россия-24».

«После развала СССР при всей беспрецедентной открытости новой современной России, готовности честно работать с США и другими западными партнерами в условиях одностороннего разоружения, нас попытались дожать, добить и разрушить окончательно. Так и было в 1990-е годы, начале 2000-х годов», — заявил он.

В том же обращении Путин напомнил, что Москва на протяжении тридцати лет пыталась договориться о нерасширении блока НАТО на восток, но сталкивалась с обманом, попытками давления и шантажа. Российский лидер также посетовал на наглую манеру альянса разговаривать с позиции собственной исключительности и вседозволенности.

Марина Совина
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