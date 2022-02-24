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Путин рассказал о приблизившейся в границам России военной машине НАТО

Президент Путин рассказал об обмане и шантаже со стороны НАТО

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Военная машина НАТО движется и вплотную приближается к границам России. Об этом заявил президент Владимир Путин, его обращение транслировалось в прямом эфире телеканала «Россия-24».

Он напомнил, что Москва на протяжении тридцати лет пыталась договориться о нерасширении блока НАТО на восток, но сталкивалась с обманом, попытками давления и шантажа. Российский лидер также посетовал на наглую манеру альянса разговаривать с позиции собственной исключительности и вседозволенности.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».

Марина Совина
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