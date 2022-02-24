В работе Instagram произошел сбой

В работе социальной сети Instagram в четверг, 24 февраля, произошел сбой. О неполадках пользователи сообщили на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего проблемы с доступом к интернет-ресурсам.

Согласно данным Downdetector, сбой случился примерно в 16 часов по московскому времени. Большинство пользователей, 72 процента от числа оставивших жалобы, сообщили о проблемах работы приложения соцсети. Часть юзеров также пожаловалась на работу веб-сайта (14 процентов), а также на неполадки при загрузке страницы личного профиля (14 процентов).

Большинство жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга и Киева.

Ранее 24 февраля сообщалось о сбое в работе мессенджера Telegram. Большинство оставивших жалобы сообщили о неполадках с подключением сервера. Юзеры также отметили проблемы с получением сообщений и с работой приложения. Позже основатель мессенджера Павел Дуров объяснил неполадки беспрецедентной нагрузкой, с которой столкнулся европейский кластер Telegram.