Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

В работе Instagram произошел сбой

Сервис Downdetector сообщил о жалобах пользователей Instagram на работу соцсети

Фото: Globallookpress.com

В работе социальной сети Instagram в четверг, 24 февраля, произошел сбой. О неполадках пользователи сообщили на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего проблемы с доступом к интернет-ресурсам.

Согласно данным Downdetector, сбой случился примерно в 16 часов по московскому времени. Большинство пользователей, 72 процента от числа оставивших жалобы, сообщили о проблемах работы приложения соцсети. Часть юзеров также пожаловалась на работу веб-сайта (14 процентов), а также на неполадки при загрузке страницы личного профиля (14 процентов).

Большинство жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга и Киева.

Ранее 24 февраля сообщалось о сбое в работе мессенджера Telegram. Большинство оставивших жалобы сообщили о неполадках с подключением сервера. Юзеры также отметили проблемы с получением сообщений и с работой приложения. Позже основатель мессенджера Павел Дуров объяснил неполадки беспрецедентной нагрузкой, с которой столкнулся европейский кластер Telegram.

Асель Минбаева
Обсудить
Последние новости
Байден созвал Совет национальной безопасности из-за ситуации на Украине
Россиян предостерегли от участия в акциях протеста
Украина призвала ударить по России жесткими санкциями
Оценены перспективы рынка жилья в России
В Москве школьник обжегся водой в ванной и умер
Uber остановил работу на Украине
Минобороны сообщило о сбитых в ходе спецоперации вертолете и беспилотниках
Люксембургский принц объявил о разрыве помолвки
Власти Крыма сообщили о разрывах снарядов на полуострове
Германия отказалась поставлять оружие на Украину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.