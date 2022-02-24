В работе Telegram произошел сбой

В работе популярного мессенджера Telegram в четверг, 24 февраля, произошел сбой. О неполадках пользователи сообщили на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего проблемы с доступом к интернет-ресурсам.

Согласно данным Downdetector, сбой случился примерно в 10 часов по московскому времени. Большинство оставивших жалобы, 39 процентов, сообщили о неполадках с подключением сервера. Юзеры также отметили проблемы с получением сообщений (29 процентов) и с работой приложения (32 процента).

Сбой затронул жителей российских городов, включая Москву и Санкт-Петербург. На проблемы также пожаловались пользователи с Украины и Белоруссии.

21 февраля сообщалось о сбое в работе сервисов компании «Яндекс». Жалобы пользователей поступили из крупных городов России, включая Москву и Санкт-Петербург, а также из Белоруссии, Украины, Польши, Чехии и других европейских стран.