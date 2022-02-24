В Минобороны назвали число выведенных из строя военных объектов Украины

В результате ударов российских Вооруженных сил из строя выведено 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

С начала проведения специальной военной операции сбиты два Су-27, два Су-24, один вертолет и четыре ударных беспилотных летательных аппарата Bayraktar TB2 вооруженных сил Украины (ВСУ), отмечается в сообщении.

По словам Конашенкова, группировки Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР) прорвали хорошо оборудованную эшелонированную оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и продвинулись на 6-8 километров. Он отметил, что этого удалось достичь благодаря огневой поддержке российской артиллерии и авиации.

«Все поставленные перед группировками войск Вооруженных сил Российской Федерации на день задачи выполнены успешно», — добавил Конашенков.

Ранее Конашенков сообщил, что в районе боевых действий сопротивление оказывают в основном вооруженные отряды националистов. Украинские военнослужащие стараются уклоняться от боевых столкновений, а также договариваются о коридорах для выхода из зоны операции, уточнил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства призвал ВСУ сложить оружие и «идти домой».