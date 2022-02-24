Минобороны сообщило о сбитых в ходе спецоперации вертолете и беспилотниках

Украинские боевой вертолет и четыре ударных беспилотника Bayraktar TB2 были сбиты в ходе специальной военной операции по демилитаризации Украины. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По его словам, в настоящее время в районе боевых действий сопротивление оказывают в основном вооруженные отряды националистов. Украинские военнослужащие стараются уклоняться от боевых столкновений, а также договариваются о коридорах для выхода из зоны операции, уточнил Конашенков.

Он рассказал, что группировка войск самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), наступая в направлении населенного пункта Волноваха, продвинулась на глубину до семи километров.

Ранее в Минобороны сообщили, что в результате боевых действий сдались 14 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, глава ведомства Сергей Шойгу дал специальные распоряжения по военной операции в Донбассе. Он приказал всем командирам подразделений относиться с уважением к украинским военнослужащим.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства призвал ВСУ сложить оружие и «идти домой».