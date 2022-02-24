В Минобороны России назвали число сдавшихся военнослужащих ВСУ
Минобороны России заявило о 14 сдавшихся украинских военнослужащих
В результате боевых действий сдались 14 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое число назвали в Министерстве обороны России, сообщает ТАСС.
В ведомстве пояснили, что в результате российских ударов выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, в том числе 11 аэродромов ВВС.
Кроме того, были сбиты украинский боевой вертолет и четыре ударных беспилотника «Байрактар ТБ-2», добавили в Минобороны.
Накануне министр обороны России Сергей Шойгу дал специальные распоряжения по военной операции в Донбассе. Он приказал всем командирам подразделений относиться с уважением к украинским военнослужащим.