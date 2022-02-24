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В Минобороны России назвали число сдавшихся военнослужащих ВСУ

Минобороны России заявило о 14 сдавшихся украинских военнослужащих

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В результате боевых действий сдались 14 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое число назвали в Министерстве обороны России, сообщает ТАСС.

В ведомстве пояснили, что в результате российских ударов выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, в том числе 11 аэродромов ВВС.

Кроме того, были сбиты украинский боевой вертолет и четыре ударных беспилотника «Байрактар ТБ-2», добавили в Минобороны.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу дал специальные распоряжения по военной операции в Донбассе. Он приказал всем командирам подразделений относиться с уважением к украинским военнослужащим.

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Анна Щербакова
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