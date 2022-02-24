Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Шойгу распорядился уважать украинских военных

Глава Минобороны РФ Шойгу дал распоряжение относиться уважительно к украинским военным

Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу дал специальные распоряжения по военной операции в Донбассе. Об этом «Ленте.ру» заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Глава Минобороны России приказал всем командирам подразделений относиться с уважением к украинским военнослужащим. В распоряжении подчеркнуто, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) «давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам», в отличие от националистов.

Помимо этого, Шойгу распорядился проработать создание коридоров для безопасного выхода сложивших оружие украинских военнослужащих из районов проведения операции к своим семьям.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Он призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Минобороны России сообщили о крушении штурмовика Су-25
В Минобороны России назвали число сдавшихся военнослужащих ВСУ
Россиянина отправили под арест по делу о подготовке теракта в храме в Крыму
В Минобороны подсчитали выведенные из строя военные объекты Украины
Шойгу распорядился уважать украинских военных
Чехия приостановила выдачу виз россиянам
Живущие в Чехии украинцы стали получать мобилизационные повестки
Лукашенко отказался отменять референдум из-за военной операции в Донбассе
Названа уязвимая перед мошенниками категория россиян
Рублев пробился в полуфинал турнира в Дубае
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.