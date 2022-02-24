Шойгу распорядился уважать украинских военных

Министр обороны России Сергей Шойгу дал специальные распоряжения по военной операции в Донбассе. Об этом «Ленте.ру» заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Глава Минобороны России приказал всем командирам подразделений относиться с уважением к украинским военнослужащим. В распоряжении подчеркнуто, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) «давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам», в отличие от националистов.

Помимо этого, Шойгу распорядился проработать создание коридоров для безопасного выхода сложивших оружие украинских военнослужащих из районов проведения операции к своим семьям.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Он призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».