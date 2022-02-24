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Украина призвала ударить по России жесткими санкциями

Глава МИД Украины Кулеба призвал ввести санкции против России и оказать помощь Киеву

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал зарубежных партнеров ввести против России жесткие санкции. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Не повторяйте ошибки прошлого. Ударьте по России жесткими санкциями сейчас», — написал Кулеба. Он также попросил оказать Киеву военную и финансовую помощь.

Глава МИД призвал страны, которые хотели бы «пересидеть» происходящее на Украине «не лелеять наивных надежд».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Украинский лидер Владимир Зеленский назвал происходящее агрессией по отношению к республике.

Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное дело из-за военной операции России по фактам «посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность страны», а также «ведения агрессивной войны».

Алиса Реброва
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