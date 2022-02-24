Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине возбудили дело из-за российской военной операции

Офис генпрокурора Украины открыл уголовное дело из-за российской спецоперации

Фото: страница «Офіс Генерального прокурора» на Facebook

Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное дело из-за военной операции России. Об этом сообщили в украинском ведомстве, передает ТАСС.

В офисе генпрокурора заявили, что дело было возбуждено по фактам «посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», а также «ведения агрессивной войны».

«Такие действия уже привели к тяжелым последствиям, в том числе в виде гибели и ранений военнослужащих и мирных жителей, а также повреждения и разрушения объектов военной и гражданской инфраструктуры», — отметили в ведомстве.

Там также уточнили, что в настоящий момент украинские правоохранители документируют все случаи применения Россией вооружения, и призвали граждан республики передавать в офис генпрокурора соответствующую информацию по телефону горячей линии.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Глава республики Владимир Зеленский назвал происходящие события агрессией с российской стороны и разорвал дипломатические отношения.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
ФСБ заявила о переходе 46 украинских пограничников в Россию
Столтенберг подтвердил решение НАТО разместить силы реагирования в Европе
Ряд крупнейших международных авиакомпаний отказались от полетов на Украину
Две несовершеннолетние школьницы стали жертвами домогательств приезжих в Москве
«Макдоналдс» объявил о закрытии ресторанов на Украине
На страницу телеканала «Звезда» в Facebook наложили ограничения
В российском регионе привлекли казаков для охраны приграничных территорий
Внутри квазара обнаружили две сверхмассивные черные дыры в процессе слияния
На Украине сообщили о сжигающих документы сотрудниках СБУ
Макрон прокомментировал военную операцию России в Донбассе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.