Россияне раскрыли свое отношение к четырехдневке

Россияне раскрыли свое отношение к четырехдневной рабочей неделе, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования Superjob.

Так, выяснилось, что 56 процентов респондентов поддержали идею о четырехдневке с увеличением рабочих часов до десяти. Большинство из них моложе 34 лет (61 процент) и зарабатывают от 80 тысяч рублей в месяц (60 процентов). В тоже время 26 процентов россиян инициативу не одобрили. Против нее высказывались чаще люди от 45 лет (32 процента) и с доходом до 50 тысяч рублей в месяц (34 процента). 18 процентов граждан России затруднились дать однозначный ответ.

Среди аргументов «за» опрошенные называли удобство, возможность чаще путешествовать или найти подработку в третий выходной. Те, кто высказывался против, призывали сокращать рабочий день, а не увеличивать.

Опрос провели в 323 населенных пунктах России с 17 по 21 февраля. В нем приняли участие 1,6 тысяч респондентов старше 18 лет, которые работают пять дней в неделю по восемь часов ежедневно.

Ранее психолог, коуч Марина Гладышева оценила готовность россиян перейти на четырехдневку. По ее словам, такой переход дастся гражданам легче, чем несколько лет назад, поскольку за последние два года пандемии люди привыкли к изменчивости условий труда. «Есть некая часть людей, правда, которым это удастся тяжело. Это люди, которые работают по одному графику, всю жизнь на одном месте», — рассказала специалист.