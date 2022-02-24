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Глава ЛНР призвал украинских военных сложить оружие

Глава ЛНР Пасечник предложил украинским силовикам сложить оружие, чтобы избежать жертв

Фото: пресс-служба главы ЛНР

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник призвал украинских военных сложить оружие. Его цитирует РИА Новости.

Пасечник предложил украинским силовикам сдаться, чтобы избежать человеческих жертв. «Это будет гарантией того, что они будут иметь абсолютную возможность жить в свободном, демократическом, ни от кого не зависящем государстве», — добавил он.

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Ранее с аналогичным предложением выступил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин. Он добавил, что после окончания операции украинцы смогут восстановить страну.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения военной спецоперации по защите Донбасса. Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

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Алиса Реброва
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