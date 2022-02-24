ДНР призвала украинских военных сложить оружие
Официальный представитель Народной милиции ДНР призвал украинских военных сложить оружие
Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин призвал украинских военных сложить оружие. Об этом сообщает ТАСС.
«Призываю украинских военных сложить оружие. Сохраните свою жизнь!», — сказал Басурин.
Он добавил, что после окончания операции украинцы смогут восстановить страну. «Мы будем вместе восстанавливать мирную жизнь», — резюмировал Басурин.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения военной спецоперации по защите Донбасса. Президент США Джо Байден в ответ обвинил Россию в «неоправданной атаке на украинский народ».