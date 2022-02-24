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ДНР призвала украинских военных сложить оружие

Официальный представитель Народной милиции ДНР призвал украинских военных сложить оружие

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин призвал украинских военных сложить оружие. Об этом сообщает ТАСС.

«Призываю украинских военных сложить оружие. Сохраните свою жизнь!», — сказал Басурин.

Он добавил, что после окончания операции украинцы смогут восстановить страну. «Мы будем вместе восстанавливать мирную жизнь», — резюмировал Басурин.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения военной спецоперации по защите Донбасса. Президент США Джо Байден в ответ обвинил Россию в «неоправданной атаке на украинский народ».

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Алевтина Запольская
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