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Генштаб Украины заявил об ударах по аэродромам и военным объектам

Генштаб Украины заявил об интенсивных ударах по военным объектам и аэродромам

Фото: страница Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine на Facebook

Вооруженные силы России ведут интенсивные удары по украинским военным объектам и аэродромам. Об этом заявил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС.

«Нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украина», — говорится в сообщении.

По данным Генштаба, ситуация контролируется, силы обороны страны находятся в полной боевой готовности.

Ранее Минобороны России сообщило о выведении из строя военной инфраструктуры Украины, в том числе военных аэродромов. Как уточнили в ведомстве, высокоточными средствами поражения из строя выводятся военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и военная авиация Украины. Однако никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов российские силы по украинским городам не наносят.

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Варвара Кошечкина
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