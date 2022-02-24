Люксембургский принц объявил о разрыве помолвки

Принц Луи Люксембургский и француженка Скарлетт-Лорен Сирг (Scarlett-Lauren Sirgue) объявили о разрыве помолвки и решении расстаться. Об этом сообщает издание People.

По заявлению бывших возлюбленных, несмотря на прекращение романтических отношений, они останутся друзьями. «Мы не поженимся, — объяснил принц французскому изданию Point de Vue. — Однако наши отношения ничто не омрачало, не было никаких проблем, не считая фундаментальной разницы во мнениях, которая и привела нас к этому решению».

35-летний принц Луи — третий сын великого герцога Люксембурга Анри и великой герцогини Марии Терезы. В 2006 году он отказался от права на престол ради брака с Тесси Антони, служившей в люксембургском контингенте в Косово. Спустя 11 лет они развелись, а в 2021 году принц объявил о помолвке со Скарлетт-Лорен Сирг.

Ранее сообщалось, что после развода Тесси Антони остался лондонский особняк, который семья занимала после свадьбы. Она сможет его использовать, пока ее младший ребенок не получит высшее образование. Кроме того, принцу придется выплачивать на содержание каждого из двух сыновей по четыре тысячи фунтов стерлингов в год (около 450 тысяч рублей).