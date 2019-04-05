Бывшей жене-простолюдинке принца Люксембургского достался дом и жалкие алименты

Завершился бракоразводный процесс принца Луи Ксавье Мари Гийом Люксембургского и Тесси, принцессы Люксембургской. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Высший суд Лондона постановил, что 34-летняя принцесса может остаться в лондонском особняке, который семья занимала после свадьбы, пока ее младший ребенок не получит высшее образование (сейчас ему 11 лет). Кроме того, принцу придется выплачивать на содержание каждого из двух сыновей по четыре тысячи фунтов стерлингов в год (около 342 тысяч рублей).

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Первоначально принцесса Тесси требовала 1,5 миллиона фунтов стерлингов (128 миллионов рублей) на покупку нового дома для себя и сыновей. Принц Луи, в свою очередь, предлагал платить на содержание детей по три тысячи фунтов стерлингов (257 тысяч рублей).

Луи познакомился с Тесси Антони в 2004 году, когда ему было 18 лет. Девушка служила в армии и входила в люксембургский контингент в Косово, когда туда приехал принц. В 2006 году у Луи и Тесси родился сын, еще через полгода они заключили брак. После свадьбы принцу пришлось отказаться от права на люксембургский престол из-за неблагородного происхождения невесты. Тесси получила титул принцессы Люксембурга лишь в 2009 году. В январе 2017 года пара объявила о намерении расторгнуть брак.

В октябре 2018 года сообщалось, что японская принцесса Аяко Такамадо, двоюродная племянница императора Японии Акихито, вышла замуж за простолюдина Кея Мория. После свадьбы она потеряла свой титул.

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