Мировая энергетика оказалась опаснее для природы на 70 процентов

Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что выбросы метана от мирового энергетического сектора оказались выше, чем по официальным данным — энергетика оказалась опаснее для природы на 70 процентов. Самыми крупными загрязнителями названы компании, работающие в угольной промышленности. Об этом говорится в докладе по глобальному отслеживанию выбросов метана за 2022 год.

В 2021 году выбросы метана от энергетического сектора увеличились почти на пять процентов по сравнению с предыдущим годом. Выбросы метана от угольной промышленности составили 42 миллиона тонн, от нефтяной — 41 миллион тонн, от газовой — 39 миллионов тонн. В отчете отмечается, что в 2021 году 40 процентов общего объема выбросов метана пришлись на энергетический сектор. Самым крупным загрязнителем планеты оказалась сельскохозяйственная промышленность.

По оценкам МЭА, объем утечек метана в 2021 году эквивалентен объему газа, используемого в энергетическом секторе Европы. Если бы в прошлом году все утечки метана уловили и продали, то мир получил бы 180 миллиардов кубометров природного газа, считает глава МЭА Фатих Бироль.

Метан является основным парниковым газом после углерода. Сокращение выбросов метана может быстро сдержать глобальное потепление, так как он разрушается в атмосфере быстрее, чем углекислый газ. В международной организации заявили, что миру необходимо активизировать усилия по отслеживанию утечек и ввести политические меры по сокращению выбросов.

«Если к концу этого десятилетия мы сможем сократить антропогенные выбросы метана на 30 процентов по сравнению с сегодняшним уровнем, это окажет такое же воздействие на повышение температуры в середине века, как переход всех легковых и грузовых автомобилей, самолетов и кораблей мира на технологии с нулевым уровнем выбросов», — заявили в МЭА агентству Reuters.

В 2019 году на Конференции ООН по изменению климата более 100 стран присоединились к усилиям США и ЕС по сокращению выбросов метана на 30 процентов к 2030 году по сравнению с уровнем 2020 года. Однако выбросы все равно остаются сильными — с помощью спутников ученым удалось обнаружить более 1800 сверхвыбросов метана с нефтяных и газовых месторождений по всему миру. Одной из стран, которые осуществляют самые большие парниковые выбросы, оказалась Россия.