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В Минтрансе заявили о нормализации ситуации во всех аэропортах страны

В Минтрансе заявили, что ситуация во всех аэропортах страны нормализовалась

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

В Минтрансе заявили, что под конец дня ситуация во всех аэропортах страны, в том числе закрытых, нормализовалась. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что для полного урегулирования ситуации с авиасообщением на юге России будет создан временный хаб на базе аэропорта Сочи. Также решается вопрос о возможном запуске дополнительных автобусов. Ситуацию с железнодорожным сообщением в Минтрансе назвали стабильной.

Ранее, 24 февраля, были приостановлены все рейсы в аэропортах Краснодара, Сочи, Анапы и ряда других регионов России. На фоне проведения военной спецоперации по защите Донбасса были отменены все рейсы из ростовского аэропорта Платов.

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Мария Гейн
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