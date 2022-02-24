В Минтрансе заявили о нормализации ситуации во всех аэропортах страны

В Минтрансе заявили, что под конец дня ситуация во всех аэропортах страны, в том числе закрытых, нормализовалась. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что для полного урегулирования ситуации с авиасообщением на юге России будет создан временный хаб на базе аэропорта Сочи. Также решается вопрос о возможном запуске дополнительных автобусов. Ситуацию с железнодорожным сообщением в Минтрансе назвали стабильной.

Ранее, 24 февраля, были приостановлены все рейсы в аэропортах Краснодара, Сочи, Анапы и ряда других регионов России. На фоне проведения военной спецоперации по защите Донбасса были отменены все рейсы из ростовского аэропорта Платов.