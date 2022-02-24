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Минтранс предложил оперативно вывезти отдыхающих на юге страны россиян

Минтранс предложил организовать оперативный вывоз всех желающих с юга России

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Минтрансе предложили организовать оперативный вывоз всех желающих из южных регионов России после закрытия аэропортов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

Уточняется, что был создан оперативный штаб по организации транспортной отрасли. Вывоз будет организован на поездах и автобусах как для россиян, так и для граждан иностранных государств, отдыхающих на юге страны.

«Имеющихся транспортных ресурсов достаточно для осуществления запланированных действий. Вся необходимая помощь на местах будет оказана», — отметили в Минтрансе и добавили, что о конкретных действиях будет объявлено дополнительно.

Ранее 24 февраля были приостановлены все рейсы в аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы. Также сообщалось, что на фоне проведения военной спецоперации по защите Донбасса были отменены все рейсы из ростовского аэропорта Платов.

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Мария Гейн
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