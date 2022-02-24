Минобороны заявило о постановочных видео с жертвами на Украине

Распространяемые в социальных сетях видео с массовыми жертвами среди мирного населения на Украине являются постановочными. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Его обращение опубликовано на Youtube-канале ведомства.

Он сообщил, что провокации по лекалам «Белых касок» готовятся службой безопасности Украины, а подготовленные ролики распространяются через подконтрольные Telegram-каналы и социальные сети.

«Их целью является обвинение России в якобы неизбирательности и непропорциональности ударов для запугивания мирного населения и трансляции на западных телеканалах», — отметил представитель Минобороны.

24 февраля президент России Владимир Путин обратился к россиянам и сообщил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он отметил, что она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов отметил, что глава государства действует строго в рамках своих полномочий, выступая как верховный главнокомандующий и гарант безопасности.