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Минобороны заявило о постановочных видео с жертвами на Украине

Минобороны России заявило, что ролики с массовыми жертвами на Украине являются постановкой

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Распространяемые в социальных сетях видео с массовыми жертвами среди мирного населения на Украине являются постановочными. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Его обращение опубликовано на Youtube-канале ведомства.

Он сообщил, что провокации по лекалам «Белых касок» готовятся службой безопасности Украины, а подготовленные ролики распространяются через подконтрольные Telegram-каналы и социальные сети.

«Их целью является обвинение России в якобы неизбирательности и непропорциональности ударов для запугивания мирного населения и трансляции на западных телеканалах», — отметил представитель Минобороны.

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24 февраля президент России Владимир Путин обратился к россиянам и сообщил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он отметил, что она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов отметил, что глава государства действует строго в рамках своих полномочий, выступая как верховный главнокомандующий и гарант безопасности.

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Евгения Куликова
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