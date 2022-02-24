Байден объявил об отправке дополнительных войск в Германию под эгидой НАТО

Президент США Джо Байден объявил об отправке дополнительных войск в Германию для действий под эгидой НАТО. Такое заявление он сделал в ходе своего обращения по ситуации вокруг Украины, трансляция которого велась

на YouTube-канале Белого дома.

«Сегодня я санкционирую отправку в Германию в составе сил НАТО дополнительных войск США, включая часть военнослужащих космических сил, которых министерство обороны привело в состояние повышенной готовности несколько недель назад», — заявил американский лидер.

Ранее о переброске семи тысяч американских военных на территорию Германии сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Пентагона. Уточняется, что отправка контингента запланирована на ближайшие дни.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

