Россияне раскрыли способы накопить на ипотеку

Большинство россиян копят на ипотеку с помощью банков, треть выбирают старый способ — собирают наличные деньги дома, сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.

Согласно раскрытым данным, 68 процентов будущих ипотечников (из числа копящих с помощью банков) используют вклады и накопительные счета, 17 процентов — инвестиционные банковские инструменты. Хранить деньги дома чаще всего предпочитают люди, планирующие покупку на вторичном рынке.

Управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков, комментируя результаты исследования, отметил, что на рынке не бывает идеального времени для покупки жилья в ипотеку: то ставки растут, то цены на квартиры. Он посоветовал начинать решение квартирного вопроса с составления персонального финансового плана.

Ранее эксперты заявили, что наиболее выгодный способ взять ипотеку в настоящее время — это воспользоваться государственной льготной программой, например для семей с детьми.