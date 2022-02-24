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Россияне раскрыли способы накопить на ипотеку

Райффайзенбанк: треть россиян копят деньги на ипотеку, храня их дома

Фото: Shutterstock

Большинство россиян копят на ипотеку с помощью банков, треть выбирают старый способ — собирают наличные деньги дома, сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.

Согласно раскрытым данным, 68 процентов будущих ипотечников (из числа копящих с помощью банков) используют вклады и накопительные счета, 17 процентов — инвестиционные банковские инструменты. Хранить деньги дома чаще всего предпочитают люди, планирующие покупку на вторичном рынке.

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10 сентября

Управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков, комментируя результаты исследования, отметил, что на рынке не бывает идеального времени для покупки жилья в ипотеку: то ставки растут, то цены на квартиры. Он посоветовал начинать решение квартирного вопроса с составления персонального финансового плана.

Ранее эксперты заявили, что наиболее выгодный способ взять ипотеку в настоящее время — это воспользоваться государственной льготной программой, например для семей с детьми.

Нина Ташевская
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