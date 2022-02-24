В ЛНР объявили о контроле над городами Счастье и Станица Луганская

Город Счастье и Станица Луганская перешли под контроль Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил советник главы МВД ЛНР Виталий Киселев, передает ТАСС.

«Счастье и Станица Луганская — под контролем ЛНР», — сообщил он.

Ранее Киселев заявлял о наступлении в этом направлении.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Глава государства сослался на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду. Кроме того, Москва будет преследовать на Украине лиц, совершивших преступления против мирного населения и российских граждан, пообещал Путин.