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В НАТО сообщили об экстренном совещании в связи с ситуацией на Украине

Послы НАТО проведут экстренное совещание для обсуждения совместных действий против России

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Послы стран-участниц НАТО проведут экстренное утреннее совещание для обсуждения совместных действий в ответ на специальную военную операцию войск России на Украине по защите Донбасса, сообщило агентство Reuters с ссылкой на представителя альянса.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин обсудили скоординированный ответ НАТО в связи с ситуацией на Украине с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите республик Донбасса. Глава государства также обратился к внешним враждебным силам, которые могут попытаться создать угрозу для России и ее граждан. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

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Дмитрий Сотак
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