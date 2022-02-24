Главы Госдепа и Пентагона провели переговоры с генсеком НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин обсудили скоординированный ответ НАТО на последние события на Украине с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. Об этом пишет Reuters.

В разговоре со Столтенбергом Блинкен подчеркнул, что Вашингтон «железно привержен» статье 5 Североатлантического договора. Согласно ей, страны НАТО могут расценивать как нападение любой акт агрессии в отношении одной из стран-членов альянса. При этом сам Столтенберг отмечал, что статья 5 не распространяется на Украину, поскольку та не входит в состав альянса.

О чем говорится в Статье 5 Североатлантического договора? Статья 5 гласит, что если одно государство-член НАТО становится жертвой вооруженного нападения, то все остальные государства-члены альянса будут считать произошедшее вооруженным нападением на все страны НАТО и предпримут действия, которые сочтут необходимыми, чтобы помочь союзнику. Применяя Статью 5, страны НАТО могут оказывать помощь в любой форме, которую сочтут необходимой для реагирования на возникшую ситуацию. Это индивидуальное обязательство каждого государства-члена НАТО, и каждое государство-член отвечает за то, чтобы определить, что оно считает необходимым в конкретных обстоятельствах.

Глава Минобороны США Остин ранее отмечал, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев, территориальную целостность страны и ее суверенитет. Эта помощь является непоколебимой, отметил он.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.