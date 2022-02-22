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В США оценили возможность избежать «трагической войны» на Украине

Шеф Пентагона Остин заявил о возможности избежать «трагической войны выбора» на Украине
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Глава Минобороны США Ллойд Ости заявил, что на данный момент существует возможность избежать «трагической войны» в контексте Украины, сообщает РИА Новости.

На встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой Остин подчеркнул, что президент России Владимир Путин обладает возможностью «избежать полномасштабной трагической войны выбора». Он также призвал урегулировать ситуацию дипломатическим путем. Шеф Пентагона оценил выступление российского лидера, состоявшееся 21 февраля, как «угрозу войны».

«Признание так называемых ЛНР и ДНР нарушает международное право и обязательства России», — подчеркнул Остин.

Шеф Пентагона добавил, что США продолжат поддерживать Украину, ее территориальную целостность и суверенитет. Эта помощь является непоколебимой, отметил он.

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21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам страны обеспечить поддержание мира в республиках. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Также Песков подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы «вторжении» России на Украине грозят плохими последствиями.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. В Киеве утверждают, что не планируют наступление в регионе.

Марина Совина
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