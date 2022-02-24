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МИД Китая отказался считать операцию России на Украине «вторжением»

Представитель МИД КНР Хуа Чуньин отказалась называть события на Украине вторжением

Фото: Thomas Peter / Reuters

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин в ходе брифинга отказалась называть события на Украине российским «вторжением». Цитату приводит китайское издание Global Times.

Хуа Чуньин подчеркнула, что события на Украине — «следствие множества факторов», в том числе — исторических.

Как заявил постоянный представитель КНР в ООН Чжан Цзюнь, кризис вокруг Украины еще может разрешиться дипломатическим путем. По его мнению, все стороны должны проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации напряженности. «Мы полагаем, что дверь для мирного решения украинской проблемы не полностью закрыта. И не должна быть», — сказал он.

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Виктория Кондратьева
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