Китай заявил о «не до конца закрытых дверях» по ситуации с Украиной

Постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил о «не до конца закрытых дверях» по ситуации с Украиной. Его слова передает РИА Новости.

Как заявил постпред, все стороны должны проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации напряженности. «Мы полагаем, что дверь для мирного решения украинской проблемы не полностью закрыта. И не должна быть», — сказал он.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что наступил самый печальный момент в его карьере на посту главы организации в связи с событиями вокруг Украины. Гутерриш также призвал Москву вернуть войска на российскую территорию и не позволить случиться худшей с начала века войне в Европе.