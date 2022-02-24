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Китай заявил о «не до конца закрытых дверях» по ситуации с Украиной

Постпред Китая в ООН Чжан Цзюнь: дверь для мирного решения украинской проблемы не закрыта

Фото: Globallookpress.com

Постоянный представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил о «не до конца закрытых дверях» по ситуации с Украиной. Его слова передает РИА Новости.

Как заявил постпред, все стороны должны проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации напряженности. «Мы полагаем, что дверь для мирного решения украинской проблемы не полностью закрыта. И не должна быть», — сказал он.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что наступил самый печальный момент в его карьере на посту главы организации в связи с событиями вокруг Украины. Гутерриш также призвал Москву вернуть войска на российскую территорию и не позволить случиться худшей с начала века войне в Европе.

Марина Совина
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