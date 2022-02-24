Генсек ООН призвал Москву не допустить худшей с начала века войны в Европе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что наступил самый печальный момент в его карьере на посту главы организации в связи с событиями вокруг Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Гутерриш также призвал Москву вернуть войска на российскую территорию и не позволить случиться худшей с начала века войне в Европе.

Ранее генсек призвал президента России Владимира Путина дать миру шанс и остановить «вторжение» на Украину. «Я могу сказать только одну вещь от всего сердца: президент Путин, остановите ваши войска от нападения на Украину, дайте миру шанс, слишком много людей уже погибли», — попросил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении операции по денацификации и демилитаризации Украины. Он призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».

