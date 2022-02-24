Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Генсек ООН призвал Москву не допустить худшей с начала века войны в Европе

Генсек ООН Гутерриш заявил о самом печальном моменте в карьере из-за ситуации на Украине

Фото: Globallookpress.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что наступил самый печальный момент в его карьере на посту главы организации в связи с событиями вокруг Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Гутерриш также призвал Москву вернуть войска на российскую территорию и не позволить случиться худшей с начала века войне в Европе.

Ранее генсек призвал президента России Владимира Путина дать миру шанс и остановить «вторжение» на Украину. «Я могу сказать только одну вещь от всего сердца: президент Путин, остановите ваши войска от нападения на Украину, дайте миру шанс, слишком много людей уже погибли», — попросил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении операции по денацификации и демилитаризации Украины. Он призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны России сообщило об ударах по военным аэродромам Украины
В Киеве зазвучала сирена воздушной тревоги
Шольц заявил об ужасном дне для Украины и всей Европы
В граничащем с Украиной российском регионе отменили занятия в школах и детсадах
В МВД ЛНР объявили о боевых действиях в районе подконтрольного Украине города
Доктор Мясников предупредил об опасности приема популярного микроэлемента
В Госдуме заявили об отсутствии планов по захвату Украины
Армия ДНР заявила об ударах по позициям ВСУ из всех доступных средств
Трамп прокомментировал военную операцию России в Донбассе
Минобороны России опровергло нанесение ударов по городам Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.