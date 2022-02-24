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В Москве простились с народным артистом России Борисом Невзоровым

На Троекуровском кладбище в Москве простились с актером Борисом Невзоровым

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Народного артиста России Бориса Невзорова похоронили в Москве на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает РИА Новости.

На церемонию прощания присутствовали коллеги и друзья актера — Василий Бочкарев, Алексей Дубровский, Александр Ермаков, Юрий Соломин, Валерий Афанасьев, Алексей Анохин и другие.

О кончине Невзорова стало известно 18 февраля. Он ушел из жизни в возрасте 72 лет. Причиной смерти актера стал коронавирус.

Борис Невзоров родился 18 января 1950 года в станице Староминская Краснодарского края. В 1975 году окончил Школу-студию МХАТ. С 2005 года являлся артистом Малого театра. Преподавал в ГИТИСе. Невзоров был известен широкой публике по таким фильмам и сериалам, как «Дурак», «Русь изначальная», «Майор», «Марш Турецкого», «Каменская» и другим. В 2011 году ему было присвоено почетное звание «Народный артист Российской Федерации».

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Сергей Равин
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