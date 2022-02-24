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Байден анонсировал обращение к американцам в связи с ситуацией вокруг Украины

Президент Байден в четверг обратится к народу США по ситуации вокруг Украины

Фото: Globallookpress.com

Президент США Джо Байден анонсировал обращение к американцам в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский лидер обратится к народу США в четверг, 24 февраля. Отмечается, что Байден будет следить за происходящим в ближайшее время.

Глава США также заявил, что президент России Владимир Путин выбрал войну, которая «приведет к катастрофическим человеческим жертвам и страданиям» и назвал атаку российских военных неспровоцированной и неоправданной.

Ранее Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

Марина Совина
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