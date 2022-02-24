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Обстрелянную в Крыму российскую военную технику сняли на видео

РЕН ТВ: российская военная техника оказалась под обстрелом на севере Крыма

Российская военная техника оказалась под обстрелом на севере Крыма. Происходящее сняли на видео корреспонденты телеканала РЕН ТВ.

По данным телеканала, технику подбили снаряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) в восьми километрах от границы.

Корреспондент РЕН ТВ добавил, что обстановка в пограничных районах остается спокойной и крымчане «чувствуют себя в безопасности», а те, кто утром уехал из Армянска, уже вернулись в свои дома.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил на полуострове угрозу ЧС регионального характера в связи с обострением обстановки на приграничных с Украиной территориях.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства призвал ВСУ сложить оружие и «идти домой».

Сергей Истомин
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