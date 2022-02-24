Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Крыму объявили угрозу ЧС регионального характера

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил угрозу ЧС регионального характера

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил на полуострове угрозу чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правительства республики.

«Отнести ситуацию, возникшую с 24 февраля на всей территории Республики Крым вследствие обострения обстановки на приграничных с Украиной территориях, к угрозе чрезвычайной ситуации регионального характера», — говорится в документе.

Материалы по теме:
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса. Первые итоги действий российских военных
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса.Первые итоги действий российских военных
00:00
«Обстоятельства требуют решительных действий» Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
«Обстоятельства требуют решительных действий»Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
00:00

Кроме того, в указе говорится, что властям Крыма поручено обеспечить выполнение мероприятий по предупреждению ЧС в соответствии с решениями, которые принимаются Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности региона.

Ранее Сергей Аксенов сообщил, что на территории полуострова разорвались несколько снарядов. Власти региона уточняют, что в результате инцидентов никто не пострадал.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства призвал ВСУ сложить оружие и «идти домой».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Байден созвал Совет национальной безопасности из-за ситуации на Украине
Власти США решили оставить фермеров без воды
Россиянам предложили тысячи дополнительных мест в поездах из южных городов
В Крыму объявили угрозу ЧС регионального характера
Зеленский предложил вернуться на путь мира
В ЕС ответили на вопрос о визовых ограничениях для россиян
В Подмосковье мать напала на сына с ножом в пьяной драке
Украинские депутаты призвали Зеленского немедленно начать переговоры с Путиным
Европа начала обсуждать отключение России от SWIFT
Тысячи украинских граждан приехали в Молдавию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.