В Крыму объявили угрозу ЧС регионального характера

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил на полуострове угрозу чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правительства республики.

«Отнести ситуацию, возникшую с 24 февраля на всей территории Республики Крым вследствие обострения обстановки на приграничных с Украиной территориях, к угрозе чрезвычайной ситуации регионального характера», — говорится в документе.

Кроме того, в указе говорится, что властям Крыма поручено обеспечить выполнение мероприятий по предупреждению ЧС в соответствии с решениями, которые принимаются Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности региона.

Ранее Сергей Аксенов сообщил, что на территории полуострова разорвались несколько снарядов. Власти региона уточняют, что в результате инцидентов никто не пострадал.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства призвал ВСУ сложить оружие и «идти домой».