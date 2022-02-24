Власти Крыма сообщили о разрывах снарядов на полуострове

На территории Республики Крым разорвались несколько снарядов. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов, передает ТАСС в четверг, 24 февраля.

Власти Крыма уточняют, что в результате инцидентов никто не пострадал.

Утром 24 февраля замглавы республики Олег Крючков говорил, что на территории Крыма не было зафиксировано ни одного случая залета боеприпасов с украинской территории.

Часть украинских пограничников на границе с Крымом перешли на российскую территорию

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, 16 военнослужащих Госпогранслужбы (ГПС) Украины отказались проходить дальнейшую службу в стране и пришли в пункт пропуска «Джанкой» в Республике Крым.

Еще 26 украинцев прибыли в пункт пропуска «Троебортное» погрануправления по Брянской области.

46 украинских пограничников перешли на территорию России. В частности, сотрудники ГПС Украины явились в пункты пропуска «Троебортное» под Брянском и «Джанкой» в Республике Крым

На полуострове ввели режим повышенной готовности

Власти республики ввели в Крыму режим повышенной готовности. Как пояснил Сергей Аксенов, это необходимо для возможности упрощенного решения возникающих задач.

По словам главы региона, эвакуация из приграничных населенных пунктов Крыма не проводится, однако приняты меры для помощи гражданам, которые захотят выехать из этих населенных пунктов в центр республики.

Кроме того, Аксенов поручил МЧС организовать в регионе пункты приема беженцев.

В Крыму ограничили работу школ и детских садов

Власти региона ограничили работу школ и детских садов на приграничных территориях. По словам Аксенова, такого рода меры введены в Джанкое и Джанкойском районе, Красноперекопске и районе, Армянске, Черноморском, Ленинском и Раздольненском районах.

В Республике Крым все органы власти и все службы находятся на рабочих местах, крымчанам ничего не угрожает. Ситуация под полным контролем наших силовых структур Сергей Аксенов глава Республики Крым

Аксенов поручил готовить Северо-Крымский канал к приему воды из Днепра

Глава Крыма дал указание главе Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики Игорю Вайлю готовить Северо-Крымский канал к приему воды из реки Днепр.

Построенный в 1971 году Северо-Крымский канал предназначен для снабжения засушливых территорий республики и сельскохозяйственных угодий водой из Днепра. Его использовали не только для нужд сельского хозяйства и промышленного прудового рыбоводства, но и в качестве источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов полуострова.