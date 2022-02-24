Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Власти Крыма сообщили о разрывах снарядов на полуострове

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о разрыве на полуострове нескольких снарядов
Сергей Аксенов

Сергей Аксенов. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

На территории Республики Крым разорвались несколько снарядов. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов, передает ТАСС в четверг, 24 февраля.

Власти Крыма уточняют, что в результате инцидентов никто не пострадал.

Утром 24 февраля замглавы республики Олег Крючков говорил, что на территории Крыма не было зафиксировано ни одного случая залета боеприпасов с украинской территории.

Часть украинских пограничников на границе с Крымом перешли на российскую территорию

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, 16 военнослужащих Госпогранслужбы (ГПС) Украины отказались проходить дальнейшую службу в стране и пришли в пункт пропуска «Джанкой» в Республике Крым.

Еще 26 украинцев прибыли в пункт пропуска «Троебортное» погрануправления по Брянской области.

46
украинских пограничников перешли на территорию России. В частности, сотрудники ГПС Украины явились в пункты пропуска «Троебортное» под Брянском и «Джанкой» в Республике Крым

На полуострове ввели режим повышенной готовности

Власти республики ввели в Крыму режим повышенной готовности. Как пояснил Сергей Аксенов, это необходимо для возможности упрощенного решения возникающих задач.

По словам главы региона, эвакуация из приграничных населенных пунктов Крыма не проводится, однако приняты меры для помощи гражданам, которые захотят выехать из этих населенных пунктов в центр республики.

Кроме того, Аксенов поручил МЧС организовать в регионе пункты приема беженцев.

Материалы по теме:
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса. Первые итоги действий российских военных
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса.Первые итоги действий российских военных
00:00
«Обстоятельства требуют решительных действий» Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
«Обстоятельства требуют решительных действий»Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
00:00

В Крыму ограничили работу школ и детских садов

Власти региона ограничили работу школ и детских садов на приграничных территориях. По словам Аксенова, такого рода меры введены в Джанкое и Джанкойском районе, Красноперекопске и районе, Армянске, Черноморском, Ленинском и Раздольненском районах.

В Республике Крым все органы власти и все службы находятся на рабочих местах, крымчанам ничего не угрожает. Ситуация под полным контролем наших силовых структур

Сергей Аксеновглава Республики Крым

Аксенов поручил готовить Северо-Крымский канал к приему воды из Днепра

Глава Крыма дал указание главе Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации республики Игорю Вайлю готовить Северо-Крымский канал к приему воды из реки Днепр.

Построенный в 1971 году Северо-Крымский канал предназначен для снабжения засушливых территорий республики и сельскохозяйственных угодий водой из Днепра. Его использовали не только для нужд сельского хозяйства и промышленного прудового рыбоводства, но и в качестве источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов полуострова.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
Байден созвал Совет национальной безопасности из-за ситуации на Украине
Россиян предостерегли от участия в акциях протеста
Украина призвала ударить по России жесткими санкциями
Оценены перспективы рынка жилья в России
В Москве школьник обжегся водой в ванной и умер
Uber остановил работу на Украине
Минобороны сообщило о сбитых в ходе спецоперации вертолете и беспилотниках
Люксембургский принц объявил о разрыве помолвки
Власти Крыма сообщили о разрывах снарядов на полуострове
Германия отказалась поставлять оружие на Украину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.