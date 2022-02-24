В Крыму ввели режим повышенной готовности

Власти Крыма приняли решение о введении на полуострове режима повышенной готовности. Это нужно для возможности упрощенного решения возникающих задач, заявил глава республики Сергей Аксенов в Telegram.

По его словам, эвакуация из приграничных населенных пунктов Крыма не проводится, однако приняты меры для помощи гражданам, которые захотят выехать из этих населенных пунктов в центр республики.

«Жизни и здоровью крымчан ничего не угрожает. Если бы такая угроза была, соответствующие решения были бы приняты немедленно. Наши силовые структуры эффективно выполняют поставленные задачи», — сказал глава региона.

Ранее замглавы республики Олег Крючков сообщил, что на территории Крыма не фиксируются случаи залета боеприпасов с украинской территории. В свою очередь, глава МЧС республики Сергей Садаклиев добавил, что в Крыму не зафиксировано чрезвычайных происшествий техногенного характера, однако в ведомство поступает много звонков от встревоженных граждан, напуганных звуками выстрелов.

Кроме того, Аксенов поручил организовать пункты приема беженцев на полуострове и ограничил работу школ и детских садов на приграничных с Украиной территориях.