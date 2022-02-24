В Крыму заявили об отсутствии попаданий боеприпасов на территорию полуострова

На территории Крыма не фиксируется случаев залета боеприпасов с украинской территории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы республики Олега Крючкова.

Глава МЧС республики Сергей Садаклиев добавил, что в Крыму сейчас не зафиксировано чрезвычайных происшествий техногенного характера, однако в ведомство сейчас поступает много звонков от встревоженных граждан, напуганных звуками выстрелов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что жителям полуострова ничего не угрожает, а звуки разрывов слышны с украинской территории. Он добавил, что все органы и власти республики находятся на рабочих местах.

Аксенов также поручил организовать пункты приема беженцев на полуострове и ограничил работу школ и детских садов на приграничных с Украиной территориях.