Глава Крыма поручил организовать пункты приема беженцев на полуострове

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил МЧС организовать пункты приема беженцев на полуострове. Об этом он написал в Telegram.

«МЧС дано поручение организовать пункты приема беженцев», — цитирует Аксенова РИА Новости. Кроме того, он решил ограничить работу школ и детских садов на приграничных территориях. По его словам, это Джанкой и Джанкойский район, Красноперекопск и район, Армянск, Черноморский, Ленинский, Раздольненский районы.

Ранее Аксенов сообщил, о штатной обстановке на полуострове. Разрывы слышны в приграничной полосе, однако жителям Крыма ничего не угрожает, уточнил глава республики.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он сослался на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).