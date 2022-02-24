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Глава Крыма рассказал об ограничениях на полуострове

Глава Крыма Аксенов заявил об ограничениях в работе школ и детских садов на полуострове

Фото: AP

В Крыму решили ограничить работу школ и детских садов на приграничных территориях: в Джанкое и Джанкойском районе, Красноперекопске и районе, Армянске, Черноморском, Ленинском и Раздольненском районах. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов в Telegram.

Он отметил, что полностью поддерживает решение президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции на территории Украины. «В Республике Крым все органы власти и все службы находятся на рабочих местах, крымчанам ничего не угрожает. Ситуация под полным контролем наших силовых структур», — цитирует Аксенова РИА Новости.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о штатной обстановке на полуострове. Все органы власти и службы находятся на рабочих местах. Жителям республики ничего не угрожает, отметил он.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

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Юлия Ямпольская
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