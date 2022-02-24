Путин назвал вынужденной мерой операцию в Донбассе

Операция в Донбассе является вынужденной мерой. Так ситуацию назвал президент России Владимир Путин во время встречи с бизнесменами, трансляцию которой ведет YouTube-канал РБК.

«Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно. Все попытки — по нулям», — объяснил он.

Глава государства заявил, что России просто не оставили шансов поступить иначе. Путин также отметил, что не удивлен сложившейся обстановкой.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства призвал ВСУ сложить оружие и «идти домой». Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.