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Украинский генерал раскрыл большую ошибку Зеленского в отношении Донбасса

Генерал МВД Украины Москаль: Зеленскому нельзя было давать пустые обещания по Донбассу
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Andreas Gebert / Reuters

Генерал-лейтенант МВД Украины в отставке, экс-глава Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль заявил, что президенту Владимиру Зеленскому не следовало давать пустые обещания по Донбассу. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Наш».

По его словам, именно Зеленский, который считает себя «великим гением», несет ответственность за утрату суверенитета и территорий. Генерал отметил, что главе государства нельзя было говорить одно канцлеру Германии Олафу Шольц, президенту Франции Эммануэлю Макрону — второе, президенту США Джо Байдену — третье, а народу — четвертое. На различных конференциях глава ФРГ напоминал о том, что Зеленский обещал ему принять закон об особом статусе Донбасса, проведении выборов и амнистии, а также внести изменения в конституцию Украины, подчеркнул Москаль.

При этом генерал выразил мнение, что, если бы Зеленский только «открыл рот» насчет подобных законов, то «люди в камуфляже» побежали бы к зданию его администрации в Киеве. Он отметил, что в данной ситуации врет не канцлер, а заврался сам Зеленский, что привело к подобному исходу.

Ранее Зеленский заявил, что инициировал разговор с главой России Владимиром Путиным, но не получил ответа на данное предложение. По его словам, 23 февраля он попытался провести телефонный разговор с российским лидером. «Результат — тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе», — отметил украинский президент.

Марина Совина
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