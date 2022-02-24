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В ПАСЕ оценили военную операцию России в Донбассе

Глава ПАСЕ Кокс призвал Россию прекратить военную операцию
Тини Кокс

Тини Кокс. Фото: Council of Europe Parliamentary / Globallookpress.com

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс призвал Россию прекратить военную операцию в Донбассе. Слова главы ПАСЕ переданы в заявлении на сайте ассамблеи.

«Это нападение является явным нарушением принципов и ценностей, за которые выступают Совет Европы и его государства-члены», — оценил ситуацию глава ассамблеи. Он заявил, что страны ПАСЕ должны консолидировано ответить на действия Москвы.

Кокс также объявил о созыве комитета министров ПАСЕ для координации согласованной реакции ассамблеи на беспрецедентный кризис в Европе.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Европейский союз введет санкции против стратегических секторов экономики России на фоне начала военной операции на Украине. По ее словам, объединение заблокирует для Москвы доступ к ключевым технологиям и рынкам.

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Виктория Кондратьева
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