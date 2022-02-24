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На украинско-белорусской границе перестали работать пункты пропуска

ГПК Белоруссии сообщил о приостановке работы украинских пропускных пунктов на границе

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинские пропускные пункты на границе с Белоруссией перестали работать. Об этом белорусский Государственный пограничный комитет (ГПК) сообщает в своем Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что украинские пункты пропуска приостановили свое функционирование на неопределенный срок. Там добавили, что пропуск возвращающихся с Украины граждан Белоруссии будет осуществляться через пункт «Выступовичи».

В ГПК подчеркнули, что белорусская сторона при этом не прекратила оформление лиц и транспортных средств.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса и призвал украинских военных сложить оружие и «идти домой». Его белорусский коллега Александр Лукашенко в свою очередь предложил Киеву пойти на уступки Москве, чтобы не потерпеть поражения и не допустить кровопролития.

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Алевтина Запольская
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