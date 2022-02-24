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В Турции допустили закрытие проливов для России из-за Украины

В партии Эрдогана заявили, что Турция может закрыть для России проливы из-за Украины

Фото: Murad Sezer / Reuters

Власти Турции оставляют за собой право закрыть проливы для России, однако надеются, что до этого не дойдет. Об этом сообщили в партии президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, передает ТАСС.

Уточняется, что доступ к проливам России могут закрыть на основании Конвенции Монтре. Причиной такого решения может стать военная операция российских военных в Донбассе.

Ранее посол Украины в Анкаре Василий Боднар заявил, что украинские власти могут обратиться к турецкому правительству с просьбой перекрыть России доступ к проливам Черного моря.

По словам посла, это возможно «в случае массированного военного вторжения или же начала военных действий против Украины, то есть когда война будет не только де-факто, но и де-юре». Концентрацию кораблей ВМФ России в Черном море Киев рассматривает как «серьезную угрозу», подчеркнул Боднар.

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Варвара Кошечкина
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