Посол Украины назвал способ перекрыть России доступ к проливам Черного моря

Посол Украины в Анкаре Василий Боднар назвал способ перекрыть России доступ к проливам Черного моря в случае, если начнутся военные действия, в беседе с Reuters.

Как рассказал Боднар, украинские власти могут обратиться с такой просьбой к турецкому правительству. Доступ к черноморским проливам России могут закрыть основании Конвенции Монтре, добавил он.

По словам посла, это возможно «в случае массированного военного вторжения или же начала военных действий против Украины, то есть когда война будет не только де-факто, но и де-юре». Концентрацию кораблей ВМФ России в Черном море Киев рассматривает как «серьезную угрозу», подчеркнул Боднар.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с президентом России Владимиром Путиным заявил, что его государство готово внести свой вклад в снижение напряженности на Украине. До этого он говорил, что в сложившейся ситуации Турция не намерена выбирать между двумя странами, но не собирается прекращать сотрудничество с Россией.