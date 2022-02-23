Эрдоган заявил о готовности Турции внести свой вклад в мир на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с президентом России Владимиром Путиным заявил, что его государство готово внести свой вклад в снижение напряженности на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Политик рассказал о готовности Турции помочь установить мир в Украине. Ранее он говорил, что в сложившейся ситуации Турция не намерена выбирать между двумя странами, но не собирается прекращать сотрудничество с Россией.

«У нас политические, военные и экономические отношения с Россией. У нас также есть политические, военные и экономические отношения с Украиной. Если вы скажете: "Откажитесь от Украины", мы не можем отказаться, потому что интересы нашей страны здесь очень продвинуты. Если вы говорите: "Откажитесь от России", мы тоже не можем отказаться от нее, потому что у нас с ней сейчас действительно продвинутые отношения», — отметил Эрдоган.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале. Донецкая и Луганская народные республики, а также Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах. При этом Киев указал на то, что не планирует наступление в регионе.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам страны обеспечить поддержание мира в республиках. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.