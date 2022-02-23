Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Эрдоган заявил о готовности Турции внести свой вклад в мир на Украине

Эрдоган заявил, что Турция готова помочь в снижении напряженности на Украине

Фото: Xinhua / Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с президентом России Владимиром Путиным заявил, что его государство готово внести свой вклад в снижение напряженности на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Политик рассказал о готовности Турции помочь установить мир в Украине. Ранее он говорил, что в сложившейся ситуации Турция не намерена выбирать между двумя странами, но не собирается прекращать сотрудничество с Россией.

«У нас политические, военные и экономические отношения с Россией. У нас также есть политические, военные и экономические отношения с Украиной. Если вы скажете: "Откажитесь от Украины", мы не можем отказаться, потому что интересы нашей страны здесь очень продвинуты. Если вы говорите: "Откажитесь от России", мы тоже не можем отказаться от нее, потому что у нас с ней сейчас действительно продвинутые отношения», — отметил Эрдоган.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале. Донецкая и Луганская народные республики, а также Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах. При этом Киев указал на то, что не планирует наступление в регионе.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам страны обеспечить поддержание мира в республиках. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
Глава Минобороны Британии пригрозил России словами «можем повторить»
На Украине захотели добиться исключения России из ОБСЕ
Польша пригрозила закрыть границу для россиян
Россияне назвали аморальным приглашение на обед в музее московской тюрьмы
В Финляндии приготовились к возможному прекращению поставок газа из России
Госдеп США попросил находящихся на Украине американцев сообщить о себе
Эрдоган понадеялся на скорейший приезд Путина для переговоров
Зеленский прокомментировал возможность введения визового режима с Россией
Кубинские геи спаслись от репрессий властей в России
Эрдоган заявил о готовности Турции внести свой вклад в мир на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.