Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиян предостерегли от участия в акциях протеста

СКР предупредил об ответственности за проведение несанкционированных акций и участие в них

Фото: Claudio Bresciani / Reuters

В связи с распространением в сети призывов к участию в акциях протеста Следственный комитет России (СКР) напомнил гражданам об ответственности за проведение несанкционированных мероприятий. Соответствующее обращение опубликовано на сайте ведомства.

«Реагируя на провокационные призывы, следует помнить о негативных правовых последствиях этих действий в виде привлечения к ответственности вплоть до уголовной», — предостерегает СКР.

Там напомнили также, что наличие судимости влечет негативные последствия и накладывает отпечаток на последующую судьбу.

Предупреждение выпустило также столичное управление МВД. В нем говорится о недопустимости несогласованных публичных мероприятий и иных нарушений законодательства.

«В связи с распространяющимися в сети интернет призывами к участию в публичных мероприятиях в центре Москвы ГУ МВД России по г. Москве информирует граждан о том, что они не были согласованы в установленном порядке органами исполнительной власти», — говорится в обращении к гражданам.

Ранее представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что распространяемые в социальных сетях видео с массовыми жертвами среди мирного населения на Украине являются постановочными.

Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Байден созвал Совет национальной безопасности из-за ситуации на Украине
Россиян предостерегли от участия в акциях протеста
Украина призвала ударить по России жесткими санкциями
Оценены перспективы рынка жилья в России
В Москве школьник обжегся водой в ванной и умер
Uber остановил работу на Украине
Минобороны сообщило о сбитых в ходе спецоперации вертолете и беспилотниках
Люксембургский принц объявил о разрыве помолвки
Власти Крыма сообщили о разрывах снарядов на полуострове
Германия отказалась поставлять оружие на Украину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.