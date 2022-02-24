Внутри квазара обнаружили две сверхмассивные черные дыры в процессе слияния

Ученые Калифорнийского технологического института обнаружили пару сверхмассивных черных дыр, которые столкнутся через 10 тысяч лет, внутри квазара PKS 2131-021, находящегося на расстоянии девяти миллиардов световых лет. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Как пишут авторы, PKS 2131-021 является вторым известным кандидатом среди квазаров, имеющим гигантские черные дыры в процессе слияния. Квазары представляют собой активные ядра галактик, в которых вокруг сверхмассивной черной дыры образуется аккреционный диск, являющийся источником мощного излучения. PKS 2131-021 относится к блазарам, которые отличаются тем, что выбросы вещества из аккреционного диска направлены в сторону Земли.

Первым кандидатом в квазары с двумя черными дырами, находящимися в процессе слияния, является OJ 287. Оба экзотических объекта совершают оборот вокруг друг друга за девять лет. В PKS 2131-021 черные дыры находятся ближе, и один оборот занимается два года. При этом расстояние между ними в 50 раз превышает расстояние между Солнцем и Плутоном и составляет 2000 астрономических единиц.

Мощная струя, исходящая от одной из двух черных дыр внутри PKS 2131-021, колеблется из-за орбитального движения пары. Это вызывает периодические изменения яркости радиоизлучения квазара в виде синусоидальной кривой. OJ 287 также демонстрирует периодические вариации радиоизлучения, однако эти колебания отличаются нерегулярностью и не являются синусоидальными.