Названы районы Москвы с самыми дешевыми съемными «однушками»

Самые дешевые съемные однокомнатные квартиры нашли в Новой Москве и районе Южное Медведково. Такие бюджетные столичные локации назвали аналитики ЦИАН в своем исследовании, пишет РБК.

Наиболее дешевые варианты для аренды расположены в районах Новой Москвы и Зеленограде. Минимальной средняя плата за съемную «однушку» оказалась в Троицке — 22,3 тысячи рублей в месяц. Следующим по стоимости аренды идет Крюково (ЗелАО) — там за однокомнатную квартиру придется платить в среднем 30,7 тысячи рублей в месяц. Похожие арендные ставки в поселениях Десеновском, Рязановском и Щербинке — 31,2 тысячи, 32,7 тысячи и 33,2 тысячи рублей в месяц соответственно.

В старых границах Москвы (внутри МКАД) дешевле всего снять «однушку» в Южном Медведково — в среднем за аренду такой квартиры в районе нужно платить 34,4 тысячи рублей в месяц. Второе место по доступности занимает район Вешняки (34,8 тысячи рублей), а третье — Ивановское (35,6 тысячи рублей).

Аналитики отметили, что в основном локации с дешевой арендой расположены далеко от центра города и обладают плохой транспортной доступностью. Среди других причин для невысоких ставок по аренде специалисты указали особенности структуры жилого фонда — в большинстве из них много советских панельных домов и практически нет новостроек.

По данным ЦИАН, в среднем по Москве средняя ставка аренды однокомнатных квартир в январе 2022 года выросла на 27 процентов относительно аналогичного периода в 2020-м, до 48,2 тысячи рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что в крупных городах России подорожала аренда комнат. С февраля 2021-го по февраль 2022-го средняя ежемесячная плата за самое дешевое съемное жилье увеличилась на восемь процентов. По данным аналитиков, вследствие роста среднестатистическая столичная комната стала стоить 17,3 тысячи рублей в месяц.