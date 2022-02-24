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Россиянам посоветовали временно отложить поездки на юг России

Ростуризм посоветовал туристам отложить поездки в ряд регионов на юге России до 2 марта

Фото: Shutterstock

Ростуризм посоветовал россиянам временно отложить поездки в ряд регионов на юге страны в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщает «Говорит Москва».

В ведомстве уточнили, что не стоит планировать путешествия на юг России до 2 марта и рассмотреть перенос дат.

Кроме того, Ростуризм запустил горячую линию для туристов в связи с временным закрытием нескольких отечественных аэропортов. В сообщении уточняется, что отдыхающие могут связаться со специалистами по номеру 8 800 200-34-1.

Ранее в Минтрансе предложили организовать оперативный вывоз всех желающих из южных регионов России после закрытия аэропортов. Для этого был создан штаб по организации транспортной отрасли.

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Марк Успенский
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