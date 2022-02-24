Россиянам посоветовали временно отложить поездки на юг России
Ростуризм посоветовал туристам отложить поездки в ряд регионов на юге России до 2 марта
Ростуризм посоветовал россиянам временно отложить поездки в ряд регионов на юге страны в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщает «Говорит Москва».
В ведомстве уточнили, что не стоит планировать путешествия на юг России до 2 марта и рассмотреть перенос дат.
Кроме того, Ростуризм запустил горячую линию для туристов в связи с временным закрытием нескольких отечественных аэропортов. В сообщении уточняется, что отдыхающие могут связаться со специалистами по номеру 8 800 200-34-1.
Ранее в Минтрансе предложили организовать оперативный вывоз всех желающих из южных регионов России после закрытия аэропортов. Для этого был создан штаб по организации транспортной отрасли.